СМИ: Оман не сообщил авиакомпании о радикальных взглядах пилота Flydubai

Власти Омана, отстранившие от полетов второго пилота рейса Flydubai, не сообщили более широкому кругу лиц о его радикальных взглядах, пишет The Wall Street Journal.

Пилот работал в государственной компании Oman Air с 2022 по 2025 год. Власти страны, изучив его поведение в интернете, пришли к выводу, что он проявлял "слишком большой интерес к радикальной идеологии". Его отстранили от полетов и отправили на программу дерадикализации.

Источники газеты сообщили, что Flydubai провела проверку пилота на наличие судимости, однако не связалась с Оманом для получения информации о его прошлом опыте работы.

Ранее стало известно, что пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захвата рейса Дубай — Тель-Авив, планировал направить самолет в здание аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщил корреспондент израильского 12-го канала Амит Сегал, не раскрывая источники полученной информации.

Трагедия разыгралась на борту самолета 30 сентября. Подрались пилоты из Омана и ОАЭ. В итоге два пилота - граждане России и Украины, летевшие пассажирами на рейсе Flydubai из ОАЭ в Израиль - помогли экипажу посадить самолет в Саудовской Аравии.