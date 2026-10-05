Киеву ограничат доступ к субсидиям и рынку в случае присоединения к ЕС

Если вдруг Украина станет членом Евросоюза (ЕС), то ей ограничат доступ к сельскохозяйственным субсидиям и рынку.

По данным FT, европейские чиновники предлагают ограничить Украине сельскохозяйственные субсидии в случае вступления в ЕС, "чтобы успокоить заинтересованные страны". К ним, по информации газеты, относятся Италия, Польша и Франция, пишет ТАСС.

В конце августа Еврокомиссия одобрила закупку вооружений для Украины на €6,1 млрд. В список поставок вошли системы ПВО и ПРО, ракеты, боеприпасы и радары.