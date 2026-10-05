В Госавтоинспекции предупредили водителей о заморозках на уральской трассе

Утром 5 октября на трассе "Серов – Североуральск – Ивдель" в районе Североуральска температура воздуха опустилась до -1°C. Об этом Накануне.RU сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По данным ведомства, сейчас дорожное покрытие мокрое, отмечается наличие рыхлого снега. Также продолжается выпадение мокрого снега.

"В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах, и образования гололедицы. Экипажи ДПС усилили контроль за безопасностью дорожного движения на данном участке", - заявили в Госавтоинспекции.

В ведомстве призывают водителей в период заморозков быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим, обеспечивающий возможность полной остановки. Также следует соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Напомним, в минувшие выходные в Свердловской области выпал первый снег. Губернатор Денис Паслер выступил с экстренным обращением из-за надвигающегося погодного фронта.