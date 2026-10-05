Водитель бензовоза получил ожоги при атаке БПЛА в Ростовской области

Водитель бензовоза пострадал в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Мужчина получил множественные ожоги, его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что атака на бензовоз произошла в Киселевском сельском поселении Красносулинского района.

Всего в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены пять БПЛА в трех районах области: Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском. Слюсарь добавил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.