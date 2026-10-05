NYT: США и Россия обсуждают крупную нефтяную сделку

Диалог между Москвой и Вашингтоном по украинской проблеме может выйти за рамки Украины и привести к масштабной нефтяной сделке. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на восемь источников.

Предметом обсуждения якобы стали зарубежные активы "Лукойла", включая НПЗ, месторождения и сеть АЗС в разных странах, в том числе в США. По информации издания, инициатива предполагает заключение соглашения еще до завершения активной фазы военного конфликта. Детали якобы обсуждались в сентябре во время визита в Кремль представителей президента США Дональда Трампа — его зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа.

В реализации проекта задействована Международная финансовая корпорация развития США. По словам представителя ведомства, сделка призвана укрепить экономику США и снизить для населения стоимость топлива, подорожание которого в последнее время привело к заметному росту недовольства американцев. В консорциум инвесторов могут войти также представители бизнеса из Катара и ОАЭ.

Санкции против "Лукойла" и "Роснефти" были введены в октябре 2025 года под предлогом отсутствия прогресса в мирных переговорах. Вскоре "Лукойл" заявил о готовности продать свои иностранные активы. Чтобы сделка состоялась, США неоднократно продлевали действие специальной лицензии, позволяющей вести переговоры по структуре Lukoil International GmbH.

По данным Financial Times, зарубежные активы "Лукойла", выставленные на продажу, стоят около 20 млрд долларов.