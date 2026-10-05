В России начались аресты денег устроителя концертов Канье Уэста

Судебные приставы арестовали деньги организатора несостоявшихся концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный Октябрьским районным судом Самары по гражданскому иску. Речь идёт о сумме 115,5 тыс. руб., пишет РБК. По данным РИА Новости, 4 октября, зрителям, которые купили билеты на шоу Канье Уэста, начали поступать сообщения с инструкциями о том, как оформить возврат денег за билеты.

"Уважаемые зрители! Информируем вас, что возврат денежных средств за билеты на концерт YE (Kanye West) будет осуществляться через автоматизированный сервис возврата INTICKETS. Возврат будет открыт 12 октября 2026 года", - говорится в тексте письма.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене. 30 сентября в агентстве Say Agency подтвердили отмену концертов. Организаторы пообещали открыть возврат средств за билеты с 12 октября. Московская прокуратура проверит законность продажи билетов на отмененный концерт Канье Уэста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Уэст не может выступать ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом городе России из-за поддержки артистом нацизма.