Космонавт Петр Дубров принял командование МКС

Сегодня российский космонавт Петр Дубров стал командиром Международной космической станции. Он сменил на этом посту астронавта Джессику Меир, сообщают РИА Новости.

Во время церемонии Дубров отметил, что этот день для него особенно важен: 69 лет назад был запущен первый "Спутник". Меир передала российскому коллеге символический ключ от станции.

После завершения церемонии экипаж миссии SpaceX Crew-12 начнет подготовку к отстыковке корабля от МКС и возвращению на Землю.

В пятницу к станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-13. В его состав вошли российский космонавт Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.