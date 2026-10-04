В Прикамье при пожаре в бесхозном гараже пострадали пятеро подростков

В Пермском крае в городе Чернушка произошёл пожар в бесхозном гараже, в результате которого пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом минздраве.

По данным ведомства, пострадавшим от 11 до 14 лет. Трое из них госпитализированы с ожогами, ещё двое направлены на амбулаторное лечение. Уточняется, что двое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, один - в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в краевом ГУ МЧС, возгорание произошло в бесхозном гараже, горел мусор. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

В СКР сообщили, что следователем Чернушинского МСО СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства травмирования пяти несовершеннолетних, получивших термические ожоги в результате пожара в здании гаража. Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.