В Москве убита предпринимательница и ее дочь

В Москве расследуется двойное убийство, жертвами которого стали 53-летняя предпринимательница Елена Церетели и её 19-летняя дочь. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Останки Елены Церетели были обнаружены 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Тревогу подняла сестра погибшей — женщина несколько дней не отвечала на звонки. В квартире следователи нашли предполагаемые орудия преступления, следы вещества, похожего на кровь, а также тайник с оружием и боеприпасами.

Позже в Новой Москве обнаружили гараж, которым пользовался сожитель Церетели Теймураз Гогиашвили. Внутри находилось тело её дочери и ещё один тайник с оружием. Осмотр гаража продолжается.

Подозреваемого задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения, её проверяют на причастность к преступлению. По данным ТАСС, Гогиашвили уже признался: на допросе он заявил, что сначала убил девушку в гараже, а затем её мать. Мотивом мог стать бытовой конфликт.

Задержанному 47 лет, он уроженец Грузии, ранее не судим. По данным Telegram-каналов, Гогиашвили участвовал в боях в Донбассе с 2014 года, служил в подразделении "Спарта". Работал фитнес-тренером, завхозом, занимался бизнесом. Его бывшая жена Екатерина в 2014 году занимала пост министра юстиции ДНР. В 2020 году МВД запретило Гогиашвили въезд в Россию, но он оспорил запрет в суде и выиграл дело.

Елена Церетели окончила Высшую школу бизнеса МГУ, владела салоном красоты «Ваш облик» и была учредителем компании "Даник", занимающейся управлением и арендой недвижимости. Её бывший муж Мамука Церетели также был совладельцем бизнеса.