В Челябинске на территории Белого рынка произошла массовая драка

Полиция Челябинска проводит проверку по факту массовой драки, видео которой распространяется в СМИ и соцсетях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

По информации местных изданий, ночью на территории Белого рынка в Центральном районе города произошла потасовка между молодыми людьми, при этом использовались дымовые шашки. В сети опубликованы соответствующие кадры.

В полиции подтвердили, что устанавливают все обстоятельства конфликта. Сотрудники УМВД просят очевидцев и возможных пострадавших обратиться в отдел полиции "Центральный".