Минобороны: удары по Киеву и другим регионам Украины будут усилены после заявления Зеленского

В Минобороны России отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом Накануне.RU сообщили в Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что российские военные наносят массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима. Речь идёт о попытках Зеленского сорвать террористическими ударами по гражданским объектам на территории России голосование по выборам в Государственную Думу. В результате целенаправленных ударов ракетным вооружением и БПЛА по участковым избирательным комиссиям погибли шесть мирных граждан.

Кроме того, Минобороны напомнило о попытке организации массированной атаки с применением более 1600 украинских ударных БПЛА с 19 по 20 сентября по гражданским объектам в Москве, а также о попытках террористических атак с применением ударных дронов, направленных на срыв международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2026 года.

Минувшей ночью киевский режим нанёс заведомо террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет никаких военных объектов. В результате удара есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены многоквартирные дома, частные домовладения и личный автотранспорт.

После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооружённых Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены. В Минобороны подчеркнули, что населению Украины за это следует винить только главу киевского режима. Именно Зеленский несёт полную личную и политическую ответственность за происходящее.