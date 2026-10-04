У сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока выявили пневмонию

Комплекс противоэпидемических мероприятий организован и проведен в Иркутской области в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с профессиональной деятельностью заболевшей, при получении информации незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством, в том числе выявлен максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей, медицинское наблюдение в стационаре с ежедневными лабораторными исследованиями", - сообщает ТАСС.

По результатам исследований выявлены два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, возбудители других инфекционных болезней не обнаружены. Изменений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, ни у кого из контактных не выявлено.