МВД: мошенники побуждают россиян совершать преступления под видом законного действия

Мошенники побуждают россиян совершать преступления под видом законного действия, например разоблачения коррупционеров, сообщает ТАСС.

"Сегодня человеку могут предложить совершить преступление под видом якобы законного или благородного действия. Например, ему говорят, что он "помогает полиции задержать преступников", участвует в "секретной операции", должен "вернуть украденные деньги", помогает разоблачить коррупционера", - говорится в сообщении.

Человека могут убедить пойти на преступление под видом выполнения поручения работодателя, получения денег за "простую подработку". Также мошенники могут предложить человеку забрать или передать какой-то пакет, что вовлечет его в преступление.

Человек также окажется вовлеченным в преступление мошенником, предоставив банковскую карту для "технической операции", отметили в МВД.