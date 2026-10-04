Три человека погибли и 12 пострадали за сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак украинских формирований погибли три человека и пострадали двенадцать. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больницах скончались двое: женщина, получившая тяжёлые травмы накануне вечером при атаке в Белгороде, и мужчина, раненный в Краснояружском округе 16 сентября.

В Белгороде, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек, в том числе четверо детей. Двое пострадавших — 16-летний юноша и один взрослый — находятся в тяжёлом состоянии.