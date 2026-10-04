Выход медведей к населенным пунктам и нападения на людей закончатся к декабрю

Выход медведей к границам населенных пунктов и нападения на людей пойдут на спад и закончатся к декабрю, сообщают РИА Новости со ссылкой на владельца крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова.

"Выходы медведей к людям и нападения пойдут на спад. Это закончится в ноябре-декабре. Сейчас у медведей осенняя активность, но скоро они будут уходить в спячку", - приводит издание его слова.

При этом, по его словам, тенденция, которая прослеживается в этом году с нападением медведей, крайне опасная и будет повторяться, если не принять превентивные меры по охране людей.

По последним данным, в России с весны произошло по меньшей мере 22 смертельных нападения медведей на людей. Два смертельных случая зафиксированы в Бурятии, три на Камчатке, еще по одному - в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве. В Красноярском крае погибли семь человек, в Иркутской области - три человека, в Томской области - три человека, в Республике Алтай - один человек.