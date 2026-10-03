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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

Пятеро пропавших при пожаре на Краснозаводском химзаводе найдены погибшими под завалами

Тела пятерых погибших обнаружены при разборе завалов на месте пожара на территории химического предприятия в подмосковном городе Краснозаводск, сообщил исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий.

Он отметил, что на этом работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химического завода завершены.

"От себя лично и от всех жителей округа выражаю искренние и глубокие соболезнования родственникам и близким погибших. Это невосполнимая утрата, и наша общая боль. В это тяжёлое время родственникам погибших оказывается психологическая помощь. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь и поддержать семьи", - отметил он.

Продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет.

Напомним, в Сергиево‑Посадском округе Московской области 1 октября произошел пожар в производственном корпусе Краснозаводского химического завода. На момент прибытия пожарных, пламя распространилось на тысячу квадратных метров, обрушились две тысячи квадратных метров конструкций. Причина - техногенная.

Во время пожара в здании находились 44 человека. 40 сотрудников успели вывести, медики их осмотрели - никто не пожаловался на здоровье. Один человек погиб, судьба еще пятерых оставалась неизвестной.

Теги: краснозаводских химзавод, пожар, погибшие


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