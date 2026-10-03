06 Октября 2026
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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

Компанию OpenAI покинул высокопоставленный сотрудник, который раскритиковал ИИ-компании за беспечный подход

Компанию OpenAI покинул руководитель направления в команде систем безопасности Дэвид Робинсон, который занимался вопросами прозрачности в сфере безопасности. Ранее он подверг критике компании, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта в связи с недостаточной осторожностью и чрезмерным оптимизмом.

 

"Среда, в которой могут происходить подобные вещи, — не место для развития искусственного разума, который может оказаться умнее нас и не делать того, чего мы от него хотим", — заявил Робинсон в статье для The Atlantic.

Он также отмечал опасность некорректных результатов тестов моделей ИИ, поскольку агенты могут определять, когда их проверяют, и вести себя по-другому после развертывания.

РБК напоминает, что в начале сентября исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию и индустрию искусственного интеллекта из-за опасений, связанных с быстрым развитием ИИ. Он заявил, что разработчики не смогут ответственно создавать системы, превосходящие людей в широком спектре задач, без вмешательства государства или согласованного замедления разработки.

Ранее гендиректор Anthropic Дарио Амодеи предупредил о рисках выхода ИИ-моделей из-под контроля и призвал замедлить развитие технологий. О подобных рисках заявил глава OpenAI Сэм Альтман, а главный научный сотрудник компании Якуб Пачоцки призвал к согласованному замедлению разработки ИИ и вмешательству государства.

О рисках бесконтрольного развития ИИ также предупредил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Теги: OpenAI, Дэвид Робинсон, критика, ИИ


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