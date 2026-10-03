Евгений Солнцев: План объема поставок продукции АПК Оренбуржья за рубеж выполнен на 94,9 %

Агропромышленный комплекс Оренбуржья укрепляет позиции на внешних рынках.

"Объём поставок продукции АПК за рубеж составил 370,2 млн долларов США при годовом плановом показателе 390 млн долларов. Таким образом, план выполнен на 94,9 %", - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона особо отметил, что значительная позитивная динамика зафиксирована в зерновом сегменте - растет экспорт пшеницы, кукурузы, овса, гречихи и проса. Увеличение объемов в этом сегменте - 3,2 раза.

Также наращивает темпы переработка сельхозпродукции. Отгрузки подсолнечного масла и жмыха выросли на 38,5 %, молочной продукции: молока, сливок, сливочного масла, мороженого – на 16,7 %. Прирост в поставке рыбы составил 16,3 %. При этом в экспортной линейке присутствует продукция разной степени обработки – от замороженной и охлаждённой до консервированной.

"За каждой из этих цифр – большой напряжённый труд наших аграриев, технологов, логистов и специалистов по внешнеэкономической деятельности. Именно их ежедневная работа делает оренбургскую продукцию по-настоящему конкурентоспособной и востребованной", - подчеркнул Евгений Солнцев.

И напомнил, что бренд «Сделано в Оренбуржье» стал своеобразным знаком качества и надёжности для потребителей как внутри России, так и за рубежом.

"Продукция из Оренбуржья – это высокий стандарт и доверие, которое мы обязаны оправдывать всегда", - подчеркнул губернатор.