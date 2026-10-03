Евгений Солнцев обсудил с главой «Газпром гелий сервис» развития производства СПГ в Оренбуржье

"Провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «Газпром гелий сервис» Любовью Бриш. Это продолжение нашей работы по укреплению промышленного потенциала Оренбуржья", сообщил в своем канале в МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона напомнил, что впервые тему развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в Оренбуржье он обсуждал с руководителем компании год назад на полях XIV Петербургского международного газового форума.

Компания "Газпром гелий сервис" имеет успешный опыт в создании малотоннажных установок СПГ в России. Учитывая, что Оренбуржье расположено на границе Европы и Азии, имеет транспортный логистический потенциал для поставок топлива в различные страны мира, компания проявила серьезный интерес к предложению губернатора.

"У компании было время на изучение возможностей экономических площадок Оренбургской области для размещения своей инфраструктуры. Напомню, у нас есть для этого всё: готовые площадки в ОЭЗ «Оренбуржье», льготы и условия", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Важно отметить, что СПГ в современной экономике имеет значимые преимущества перед другими видами топлива. В сравнении с дизелем экономия на 100 км достигает порядка 64 %.

"СПГ позволит развивать в регионе газомоторный транспорт, сделать магистральные перевозки современнее и эффективнее, создать новые условия для работы логистического и промышленного бизнеса", - отметил губернатор Оренбургской области.

И, опираясь на опыт «Газпром гелий сервиса», наработанный на Дальнем Востоке и в Волгоградской области по созданию аналогичных проектов, глава Оренбуржья считает целесообразным воспроизвести в регионе эту модель.