Установлена личность арестанта, напавшего на конвой в поезде Владикавказ - Адлер

Установлена личность арестанта, напавшего на конвой в поезде Владикавказ - Адлер. Ранее его экстрадировали из Грузии по делу о серии наркопреступлений.



Канал Baza сообщает, что нападавший - 43-летний Дмитрий Пушкарев. В 2023 году он закупил и провез в Магаданскую область крупную партию наркотиков. На местной молочной ферме Пушкарев с несколькими подельниками наладил выращивание наркосодержащих растений и хранение урожая. Пушкарёв также вёл интернет-магазин и в январе 2024 года через тайник передал соучастнику более 1,3 кг наркотиков.

Узнав об интересе правоохранителей к его нелегальному бизнесу, Пушкарёв вместе с другими фигурантами сбежал за границу. Его объявили в международный розыск и задержали в Грузии. 24 сентября его экстрадировали в Россию вместе с сообщником Корнеем Федуновым.



Пушкарёву грозило пожизненное заключение по восьми обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и созданием преступного сообщества. Мрачная перспектива, возможно, подтолкнула его к попытке побега, в результате которой погиб один из конвоиров и еще трое получили ранения. Ответным огнем Пушкарев был убит.

Напомним, сегодня ночью в спецвагоне ФСИН, следовавшем в составе поезда Владикавказ - Адлер, на станции Муртазово в Кабардино-Балкарии один из подконвойных по пути в туалет напал на сопровождающего, отобрал пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. ФСИН подчеркивает, что речь не о бунте заключенных и массового побега не произошло. Семье погибшего и пострадавшим окажут помощь. СМИ сообщали, что спецвагон перевозил 15 подконвойных.