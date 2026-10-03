Анатолий Кашпировский умер от остановки сердца

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет сегодня в реанимации Боткинской больницы в 06.45 мск. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Кашпировского Сергей Рудых рассказал агентству, что причиной смерти стала остановка сердца. Три дня назад целитель был госпитализирован.

"Я не могу сказать, что он долго болел: у него резко упало давление, его увезли на "скорой" в больницу, где он скончался. Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется", - заявил Рудых.

Mash отмечает, что последнюю встречу с поклонниками Кашпировский провёл в июне 2026 года. Чувствовал себя хорошо, на здоровье не жаловался. Однако в сентябре все сеансы телецелителя отменили. Организаторы утверждают, что дело было не в его самочувствии, а в непредвиденных обстоятельствах. Смерть стала для них неожиданной. Деньги за купленные билеты обещают вернуть всем.

По сведениям канала, соседи Кашпировского заметили, что последние три месяца он почти не выходил из дома, сильно похудел. Скорая приезжала к нему иногда по 2-3 раза в неделю.

Год назад СМИ сообщали о госпитализации Кашпировского, в качестве причины указывалось развитие у него онкологического заболевания. Тогда Кашпировский опроверг эту информацию.

Кашпировский стал известен в конце 80-х благодаря серии телепрограмм "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского", во время которых происходили сеансы "массового лечения" и гипнотерапии в эфире.

В начале 90-х входил в состав Госдумы первого созыва от ЛДПР, входил в комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций. В июне 1995 года в Буденновске (Ставропольский край) участвовал в переговорах с террористами во главе с Шамилем Басаевым, которые захватили в заложники 1 586 жителей города. Кашпировскому удалось вывести из здания городской больницы часть заложников.