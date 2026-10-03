07 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор выступил с экстренным обращением: Оперативные службы готовы к любым неблагоприятным сценариям

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям области с экстренным обращением из-за надвигающегося погодного фронта.

"В ближайшие дни на территории Свердловской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. По прогнозам, нас ждут дождь, снег, усиление ветра и понижение температуры. Как следствие – гололед на дорогах. Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов", - призвал глава региона.

Паслер сообщил, что уже дал поручения профильным ведомствам и структурам, главам муниципалитетов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности.

По его словам, ответственные региональные службы готовы к любым неблагоприятным сценариям. В населенных пунктах есть необходимые ресурсы, включая спецтехнику, аварийные бригады, для обеспечения бесперебойного функционирования городских хозяйств.

Отметим, что сегодня в Свердловской области выпал первый снег. Высота снежного покрова на утро субботы, 3 октября, по данным метеостанций Свердловской области, достигла 15 см в Кытлыме, 7 см в Североуральске и 4 см в Кушве. В Ивделе идет дождь при температуре -0.2, количество осадков за ночь там составило 9 мм. Снег также выпал в Качканаре, Карпинске, Атымье.

Наиболее существенные осадки за ночь (за 12 часов):

  • 29 мм: Кушва;
  • 25 мм: Алапаевск;
  • 19 мм: Нижний Тагил;
  • 16 мм: Кытлым;
  • 15 мм: Артемовский;
  • 14 мм: Висим, Ирбит;
  • 13 мм: Серов;
  • 10 мм: Невьянск.

В Екатеринбурге сегодня ожидается плюсовая погода до +7, небольшой дождь и слабый ветер.

Теги: экстренное обращение, погода, оперативные службы


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