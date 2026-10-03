Установлена личность жертвы горного обвала на шахте "Черемуховская-Глубокая"

Установлена личность рабочего, погибшего при обвале горной породы на шахте СУБР в Североуральске.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, - жертва обрушения - местный житель Олег Кравчук, 1984 г.р., у которого остались вдова и ребёнок.

"Руководством предприятия, где произошла трагедия, в эту трудную минуту его семье будет оказана необходимая помощь. Искренние соболезнования коллективу, где работал погибший, и его семье", - прокомментировал Горелых.

По информации старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, Североуральским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело нарушении требований промышленной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

"Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Тело умершего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Также истребуется интересующая следствие документация о проводившихся на шахте работах, о прохождении рабочими инструктажа по технике безопасности и т.д. По итогам расследования ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", - подчеркнул Шульга.

Напомним, сегодня утром горизонте 1040 м. в шахте "Черемуховская-Глубокая" произошел обвал породы. Из-под завала извлечено тело мужчины без признаков жизни.

По данным МЧС, в 05.22 (мск) поступило сообщение об обрушении горной породы в шахте. В момент обрушения на аварийном участке находился человек, связь с ним потеряна. Два отделения ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" в составе 10 человек немедленно отправились на помощь. В момент инцидента в шахте находились 98 человек, эвакуация не потребовалась, поскольку на режим работы шахты происшествие не повлияло. Работы были временно приостановлены только на участке обрушения породы.

Бойцы военизированного горноспасательного взвода спустились в шахту и обнаружили под завалом тело мужчины.

"Черёмуховская-Глубокая" — вторая по глубине шахта в России, расположена в посёлке Черёмухово Североуральского муниципального округа Свердловской области. Разрабатывается входящим в контур компании Русал предприятием СУБР. Периодически в ней происходят инциденты, попадающие в повестку СМИ. В 2025 году в результате горного удара произошло обрушение горных пород в одном из забоев, в результате которого пострадали двое горнорабочих 1974 г.р. и 1975 г.р. В 2021 году из шахты была эвакуирована смена рабочих так же из-за горного удара. В 2018 года шахту подтопило водами реки Калья: произошел провал в канале реки.