В московском аэропорту женщина родила ребенка и выбросила в мусорное ведро

В аэропорту Шереметьево женщина, прилетевшая из Антальи, родила ребенка в туалете и задушила его. Вскоре после этого умерла и сама, сообщает канал 112.

По данным канала, схватки у 30-летней женщины начались вскоре после посадки самолета из турецкой Антальи в Москве. Она зашла в туалет в зоне прилёта терминала C, где родила ребенка. После родов она осталась сидеть на полу в кабинке, подпирая дверь. Люди пытались узнать, нужна ли ей помощь, но женщина отказывалась.

Ребенка она задушила с помощью туалетной бумаги и поместила в мусорное ведро.

Из-за обильного кровотечения после родов женщина скончалась в больнице, куда ее доставили каретой "скорой помощи".