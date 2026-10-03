В Свердловской области выпал снег

В Свердловской области выпал первый снег.

Как сообщает канал "Погода в Екатеринбурге, высота снежного покрова на утро субботы, 3 октября по данным метеостанций Свердловской области составила 15 см в Кытлыме, 7 см в Североуральске и 4 см в Кушве. В Ивделе идет дождь при температуре -0.2, количество осадков за ночь там составило 9 мм. Снег также выпал в Качканаре, Карпинске, Атымье.



Наиболее существенные осадки за ночь (за 12 часов):

29 мм: Кушва;

25 мм: Алапаевск;

19 мм: Нижний Тагил;

16 мм: Кытлым;

15 мм: Артемовский;

14 мм: Висим, Ирбит;

13 мм: Серов;

10 мм: Невьянск.

В Екатеринбурге сегодня ожидается плюсовая погода до +7, небольшой дождь и слабый ветер.