В Свердловской области выпал снег
В Свердловской области выпал первый снег.
Как сообщает канал "Погода в Екатеринбурге, высота снежного покрова на утро субботы, 3 октября по данным метеостанций Свердловской области составила 15 см в Кытлыме, 7 см в Североуральске и 4 см в Кушве. В Ивделе идет дождь при температуре -0.2, количество осадков за ночь там составило 9 мм. Снег также выпал в Качканаре, Карпинске, Атымье.
Наиболее существенные осадки за ночь (за 12 часов):
- 29 мм: Кушва;
- 25 мм: Алапаевск;
- 19 мм: Нижний Тагил;
- 16 мм: Кытлым;
- 15 мм: Артемовский;
- 14 мм: Висим, Ирбит;
- 13 мм: Серов;
- 10 мм: Невьянск.
В Екатеринбурге сегодня ожидается плюсовая погода до +7, небольшой дождь и слабый ветер.