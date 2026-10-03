Из-под завалов на Краснозаводском химзаводе извлекли тело погибшего

При разборе завалов на месте пожара на химическом предприятии в Краснозаводске найдено тело. Таким образом, число жертв происшествия выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Личность обнаруженного погибшего устанавливается.

Напомним, в Сергиево‑Посадском округе Московской области 1 октября произошел пожар в производственном корпусе Краснозаводского химического завода. На момент прибытия пожарных, пламя распространилось на тысячу квадратных метров, обрушились две тысячи квадратных метров конструкций. Причина - техногенная.

Во время пожара в здании находились 44 человека. 40 сотрудников успели вывести, медики их осмотрели - никто не пожаловался на здоровье. Один человек погиб, судьба еще пятерых оставалась неизвестной.