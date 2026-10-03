05 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На шахте СУБР произошло обрушение, погиб рабочий

В Североуральске при обрушении горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

На горизонте 1040 м. в шахте "Черемуховская-Глубокая" произошел обвал породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни. Прокуратура организовала проверку, к ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов.

шахта Черемуховская-Глубокая, СУБР, Русал(2016)|Фото: Накануне.RU

По данным МЧС региона, в 05.22 (мск) поступило сообщение об обрушении горной породы в шахте. В момент обрушения на аварийном участке находился человек, связь с ним потеряна. Два отделения ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" в составе 10 человек немедленно отправились на помощь. В момент инцидента в шахте находились 98 человек, эвакуация не потребовалась, поскольку на режим работы шахты происшествие не повлияло. Работы были временно приостановлены только на участке обрушения породы.

Бойцы военизированного горноспасательного взвода спустились в шахту и обнаружили под завалом тело мужчины.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.

"Черёмуховская-Глубокая" — вторая по глубине шахта в России, расположена в посёлке Черёмухово Североуральского муниципального округа Свердловской области. Разрабатывается входящим в контур компании Русал предприятием СУБР. Периодически в ней происходят инциденты, попадающие в повестку СМИ. В 2025 году в результате горного удара произошло обрушение горных пород в одном из забоев, в результате которого пострадали двое горнорабочих 1974 г.р. и 1975 г.р. В 2021 году из шахты была эвакуирована смена рабочих так же из-за горного удара. В 2018 года шахту подтопило водами реки Калья: произошел провал в канале реки.

 

Теги: субр, черемуховская глубокая, обрушение


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Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2026 09:55 Мск Установлена личность жертвы горного обвала на шахте "Черемуховская-Глубокая"

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