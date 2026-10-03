Жога рассказал об учениях, которые Путин посетил в Челябинской области

Полпред президента России в УрФО Артем Жога рассказал об учениях, которые накануне посетил глава государства Владимир Путин.

По словам Жоги, в основном этапе стратегического командно-штабного учения "Центр-2026" - крупнейших в этом году учений на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области, приняли участие более шести тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Китая, Киргизии, Монголии, Пакистана и Таджикистана.

Главная задача учений - отработать взаимодействие всех подразделений - разведки, штурмовиков, авиации, артиллерии, а также применить опыт СВО. Поэтому в практических действиях, помимо привычных бронемашин и вертолётов, активно использовали мотоциклы, багги, квадроциклы, технику для подавления вражеской связи, беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

"Важно, что за учениями "Центр-2026" наблюдали иностранные гости из 55 государств. Россия в очередной раз подтвердила, что наша армия самая боеспособная в мире", - подчеркнул полпред.

Напомним, накануне Путин посетил полигон Чебаркульский, главу государства сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

Учения проходят с 28 сентября по 3 октября в соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил и сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие-2026" по линии ОДКБ. Учебные задачи решаются на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и в акватории Каспийского моря.