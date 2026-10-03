05 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Родители могут дистанционно оформить долгосрочные сбережения для детей

В России расширяется дистанционный доступ к программе долгосрочных сбережений (ПДС) для несовершеннолетних: договор можно заключить онлайн в пользу ребёнка или другого несовершеннолетнего родственника. Один из банков, предлагающих оформление детской программы ПДС дистанционно, — ВТБ. Участники программы получают государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет — то есть до 360 тыс. рублей суммарно — и право на увеличенный налоговый вычет.

Размер господдержки зависит от ежемесячного дохода родителя: при доходе до 80 тыс. рублей государство добавляет 1 рубль на каждый внесённый рубль, при доходе от 80 до 150 тыс. рублей — 1 рубль на каждые 2 рубля взносов, при доходе от 150 тыс. рублей — 1 рубль на каждые 4 рубля взносов. Если один взрослый оформляет несколько договоров — например, на разных детей, — софинансирование распределяется между ними пропорционально внесённым суммам. Для договоров, заключённых в пользу ребёнка, родитель может включить в налоговый вычет взносы на большую сумму, чем по обычным договорам ПДС. Программа предусматривает ежегодный инвестиционный доход от НПФ, а досрочный выход позволяет вернуть внесённые средства, при этом государственное софинансирование и накопленный инвестиционный доход становятся доступны ребёнку через 15 лет после оформления договора.

По состоянию на 1 июля 2026 года в России было заключено 13 млн договоров ПДС, общая сумма привлечённых средств составила более 1 трлн рублей.
«Сейчас на детскую программу приходится 10% всех средств, привлечённых в рамках ПДС через цифровые каналы, и более половины счетов пополняются регулярно», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
 

Теги: сбережения, втб, онлайн, родители, дети


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