03 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Аналитики обозначили наиболее перспективные секторы российского рынка акций на конец текущего года

Эксперты одного из крупных брокеров сохраняют позитивный взгляд на бумаги нефтегазового, финансового и ИТ-секторов на горизонте четвёртого квартала 2026 года. Прогноз был представлен на презентации инвестиционной стратегии компании ВТБ Мои Инвестиции.

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов отметил, что фокус сохраняется на диверсификации портфеля между акциями финансового и ИТ-секторов и нефтегазовыми компаниями. По его словам, в долговых инструментах аналитики компании рассматривают корпоративные облигации рейтинговой категории АА, а для валютной диверсификации — локальные валютные облигации.

Среди компаний нефтегазового сектора аналитики выделяют бумаги Лукойла и Татнефти. В ИТ-секторе в число фаворитов попали Яндекс, Группа Позитив и ВК.

По прогнозу аналитиков, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3 340 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 11,5%.
Замедление темпов снижения ключевой ставки Банка России повышает интерес участников рынка к корпоративным флоутерам сегментов ААА и АА. В случае ослабления рубля аналитики брокера считают целесообразным сохранять в портфеле локальные валютные облигации.

По базовому сценарию компании, ключевая ставка на конец текущего года может составить от 13,5 до 13,75%, курс рубля — около 86 рублей за доллар и 12,8 рубля за юань.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
 
 

 

Теги: втб, аналитика, рынок акций, индекс мосбиржи


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