05 Октября 2026
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Политика Челябинская область В России
Фото: kremlin.ru

Алексей Текслер доложил Президенту о развитии Южного Урала в ходе двусторонней встречи

В ходе рабочей поездки в Челябинскую область Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с губернатором региона Алексеем Текслером. Встреча состоялась на полях командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», проходящего на полигоне Центрального военного округа «Чебаркульский».

Глава региона поблагодарил Президента за внимание, которое уделяется вопросам развития Челябинской области, и доложил об итогах работы.

(2026)|Фото: kremlin.ru

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область исторически вносит значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны. В этом году Копейску присвоено звание «Города трудовой доблести». Теперь уже пять городов региона носят это почетное звание – Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс и Копейск.

Алексей Текслер от имени всех жителей и ветеранов поблагодарил Президента за решение о возрождении Челябинского высшего танкового командного училища. На первый курс уже зачислены 249 курсантов, из них 49 – участники СВО. Первый выпуск состоится в 2030 году. Регион оказал всю необходимую помощь для начала работы: оснастил учреждение оборудованием и мебелью, отремонтировал плац.

Алексей Текслер также доложил о продолжении поддержки подшефных территорий на Донбассе. В целом с 2022 года в Ясиноватском округе и Волновахском районе восстановлено и построено 124 объекта, направлено более 8,5 млн тонн грузов. В текущем году в работе 23 объекта, 11 из них уже завершены.

В сфере демографии системная федеральная и региональная поддержка позволила за последние семь лет увеличить количество многодетных семей в регионе более чем в 1,5 раза. Региональную выплату на второго ребенка продлят до двух лет, областной маткапитал при рождении третьего и последующих детей увеличат почти в 4 раза – до 500 тыс. рублей. Действует уникальный студенческий семейный капитал – выплата более миллиона рублей.

В экономике регион с 2019 года удвоил ВРП. Челябинская область – лидер в промышленной робототехнике и роботостроении: только на ЧКПЗ уже 234 робота на 10 тысяч работников. Регион лидирует по программе «Профессионалитет» – 29 кластеров. В сельском хозяйстве четвертый год подряд собирается более 2 млн тонн зерна, область занимает 1-е место в стране по производству макарон.

В прошлом году реальная заработная плата выросла на 6% – выше, чем в среднем по стране. По доле граждан, проживающих за чертой бедности, регион вышел на показатели также выше среднероссийских.

Губернатор доложил и о ключевых инфраструктурных проектах: открыт уникальный спортивный объект «Арена Челябинск», в начале следующего года откроется многофункциональный спорткомплекс «РМК-Арена». Ведется строительство детского хирургического корпуса (сдача в 2027 году) и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске (к столетию города в 2029 году). Продолжается развитие городского курорта «Притяжение», завершается реконструкция аэропорта Магнитогорска.

В транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке Президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать её с городской трамвайной сетью. В планах закончить в 2028 году. Завершается обновление общественного транспорта. При этом троллейбусы и трамваи производят непосредственно в регионе. Техника Челябинской области работает по всей России. В этом году вместе с компанией Синара завершена реализация концессии по обновлению троллейбусной инфраструктуры Челябинска.

В сфере развития культурного пространства ведется комплексная работа. Благодаря системному подходу Челябинск получил почетное звание «Культурная столица России – 2027». Совсем недавно открыта новая Детская филармония в Челябинске.

В регионе реализуется важнейший проект в сфере образования. Завершена уже вторая очередь Межуниверситетского кампуса мирового уровня, который теперь носит название «Южный Урал». В следующем году будет сдана третья, финальная очередь – научно-образовательный комплекс с 44 новейшими лабораториями.

Завершая доклад, Алексей Текслер выразил благодарность Президенту за поддержку Челябинской области и заверил, что регион готов и впредь работать над решением поставленных задач.

(2026)|Фото: kremlin.ru

Напомним, в эти дни Челябинская область принимает мероприятие высочайшего уровня. На полигоне «Чебаркульский» проходят командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», а также специальные учения «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». В них принимают участие контингенты пяти государств — России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, всего около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. Для Южного Урала — региона, где ковалась Победа, — принимать учения такого масштаба является особой честью и предметом искренней гордости. Это признание вклада Челябинской области в укрепление обороноспособности и коллективной безопасности нашего Отечества.

Теги: алексей текслер, владимир путин, губернатор челябинской области


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