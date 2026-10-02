Песков: Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран

Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, но конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Смотря какие [двусторонние соглашения], мы открыты для диалога для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется", - приводит его слова ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос рассматриваются ли варианты двусторонних соглашений с другими странами, в том числе с Индией, Египтом и Турцией.

Отвечая на вопрос, поступали ли РФ предложения по безопасности в Черном море от других стран, Песков заявил, что речь об этом заходила вчера на "Валдае", и "президент ответил".