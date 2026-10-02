Карпин об игре со сборной Намибии в Екатеринбурге: Просто не будет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделался настроем команды перед предстоящим матчем со сборной Намибии в Екатеринбурге. Наставник подчеркнул, что Намибия — это не Испания или Франция, но африканская сборная отличается высокой скоростью и выносливостью.

"Как и все африканские команды, это сборная быстрая и выносливая. Поэтому сто процентов просто не будет. Несколько дней назад сборная Нигерии, 26-я в рейтинге FIFA, играла против сборной Гвинеи-Бисау, 132-й в рейтинге, и проиграла со счётом 0:3. Поэтому если мы несерьёзно отнесёмся и подготовимся, то всё может плачевно для нас закончиться", — сказал Карпин.

Отметим, что в данный момент сборная Намибии по футболу занимает 121-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Намибия вынуждена проводить домашние матчи за пределами своей страны из-за несоответствия местных стадионов международным требованиям CAF (Конфедерации африканского футбола) и FIFA. Сборная России, отстранённая от официальных турниров с 2022-го года, занимает 35-е место в рейтинге FIFA.