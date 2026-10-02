05 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Приложение ВТБ Мои Инвестиции вновь доступно в AppStore

Новое приложение для iPhone получило обзор новостей на основе ИИ, технический анализ и голосовой поиск.

Владельцам iPhone снова доступна для скачивания новая версия приложения ВТБ Мои Инвестиции (в AppStore доступна под названием Kafario). В ней появился обзор новостей дня на основе искусственного интеллекта, технический анализ на графиках и продвинутый голосовой поиск. Обновление рассчитано на инвесторов, которым нужно быстрее оценивать рынок и находить всю необходимую информацию в одном приложении.

Следить за событиями на рынке стало проще благодаря обзору новостей дня. Искусственный интеллект собирает главные события в единую картину, и инвестору не нужно просматривать несколько лент, чтобы понять, что происходит на рынке.

Расширились и возможности для анализа. В настройках графика можно включить популярные индикаторы технического анализа, а также построить линии на графике самостоятельно.

Изменилась механика поиска. Инструмент можно найти голосом, а мгновенный поиск подсказывает варианты по мере ввода запроса. Он ищет не только бумаги, но и функции самого приложения, поэтому нужный раздел открывается без переходов через меню.

В приложении появились переводы ценных бумаг через сервис быстрых переводов, а также отображается статус в программе «Выгода с ВТБ».

Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков рассказал: «Для большинства частных инвесторов приложение остаётся основным рабочим местом, поэтому обновление собрано вокруг ежедневных задач: понять, что происходит на рынке, оценить бумагу, найти нужную функцию. Искусственный интеллект берёт на себя сбор новостей, а решения по-прежнему принимает инвестор. Мы рекомендуем не затягивать с установкой нового приложения, пока его не удалили из AppStore».

Теги: AppStore, ВТБ Мои Инвестиции , приложение, скачивание


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