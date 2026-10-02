У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в 171 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 2 октября 2026 года в 16.34 по UTC (местное время — 04.34). Эпицентр располагался в точке с координатами 51.6873; 159.7398, в регионе у восточного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Согласно поступившим отчётам, землетрясение ощущалось слабо — зафиксировано три сообщения о войлоке. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.