Пожар на Исаакиевской площади в Петербурге ликвидирован

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован крупный пожар, произошедший в особняке Миллера на Исаакиевской площади, дом 3. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило 1 октября в 20:11. Горело неэксплуатируемое здание размером 60 на 33 метра на площади 2000 кв. метров. Кроме того, в примыкающем здании горела обрешётка кровли на площади 250 кв. метров.

В 20.26 ранг пожара повысили до второго, в 21.12 — до третьего. К 00.40 2 октября возгорание локализовали, ранг понизили до второго. В 01.45 ликвидировали открытое горение и понизили ранг до 1Бис, в 07.53 — до первого. Полностью пожар был ликвидирован в 19.38.

Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению привлекались 165 человек личного состава и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России — 125 человек и 25 единиц техники.