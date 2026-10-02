03 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Главный тренер сборной Намибии назвал козырь команды в матче с Россией в Екатеринбурге

Главный тренер сборной Намибии по футболу Коллин Бенджамин поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России. Встреча пройдёт в эту субботу, 3 октября, на стадионе "Екатеринбург Арена".

Как заявил Бенджамин на предматчевой пресс-конференции в уральской столице, Россия в представлении не нуждается. По его словам, команда Валерия Карпина "играет в прямой, агрессивный футбол".

Игроки и главный тренер сборной Намибии по футболу Коллин Бенджамин на пресс-конференции в Екатеринбурге перед матчем со сборной России(2026)|Фото: Накануне.RU

"Сборная Намибии молодая, наш козырь – скорость. Мы приехали показать себя", – сказал тренер сборной Намибии.

Специалист, долгое время игравший в Германии, также рассказал, что именно он привил своей сборной из европейского футбола.

Главный тренер сборной Намибии по футболу Коллин Бенджамин на пресс-конференции в Екатеринбурге перед матчем со сборной России(2026)|Фото: Накануне.RU

"Мы небольшая страна, но мы ценим дисциплину и характер. Мы каждый раз спрашиваем себя, как мы можем стать сильнее завтра. И ответ прост – играть с сильными соперниками. Игра со сборной России – ещё один шаг для совершенствования", – отметил Коллин.

Накануне сборные России и Намибии прибыли в Екатеринбург. Бенджамин признавался, что у его команды был 24-часовой перелёт, чтобы добраться на Урал. Сегодня африканская сборная провела тренировку на "Екатеринбург Арене".

Сборная Намибии по футболу проводит тренировку на "Екатеринбург Арене" перед матчем со сборной России(2026)|Фото: Накануне.RU

Сборная Намибии по футболу проводит тренировку на "Екатеринбург Арене" перед матчем со сборной России(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: футбол, сборная России, сборная Намибии, Коллин Бенджамин, тренер, матч, Екатеринбург


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Ранее 02.10.2026 21:10 Мск Карпин об игре со сборной Намибии в Екатеринбурге: Просто не будет

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Ранее 08.09.2026 13:16 Мск Сборная России по футболу проведет матч в Екатеринбурге

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