Главный тренер сборной Намибии назвал козырь команды в матче с Россией в Екатеринбурге

Главный тренер сборной Намибии по футболу Коллин Бенджамин поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России. Встреча пройдёт в эту субботу, 3 октября, на стадионе "Екатеринбург Арена".

Как заявил Бенджамин на предматчевой пресс-конференции в уральской столице, Россия в представлении не нуждается. По его словам, команда Валерия Карпина "играет в прямой, агрессивный футбол".

"Сборная Намибии молодая, наш козырь – скорость. Мы приехали показать себя", – сказал тренер сборной Намибии.

Специалист, долгое время игравший в Германии, также рассказал, что именно он привил своей сборной из европейского футбола.

"Мы небольшая страна, но мы ценим дисциплину и характер. Мы каждый раз спрашиваем себя, как мы можем стать сильнее завтра. И ответ прост – играть с сильными соперниками. Игра со сборной России – ещё один шаг для совершенствования", – отметил Коллин.

Накануне сборные России и Намибии прибыли в Екатеринбург. Бенджамин признавался, что у его команды был 24-часовой перелёт, чтобы добраться на Урал. Сегодня африканская сборная провела тренировку на "Екатеринбург Арене".