Артисты Пермского Театра-Театра выступили против назначения главного режиссера

Сотрудники и артисты Пермского академического Театра-Театра записали видеообращение, в котором выразили несогласие с назначением Марии Тихоновой на должность главного режиссера. Видео опубликовано в соцсетях на странице артиста театра Марата Мударисова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не согласны с этим назначением", - заявили авторы обращения. Они адресовали его творческой общественности с просьбой пересмотреть кандидатуру.

По словам Марата Мударисова, причина несогласия в том, что Мария Тихонова параллельно занимает должность главного режиссера Москонцерта. Артисты утверждают, что она не намерена переезжать в Пермь и планирует совмещать обе должности. По их мнению, это может негативно отразиться на развитии театра. Кроме того, программа развития театра Тихоновой, по мнению артистов, включает значительную коммерческую составляющую, понижение уровня репертуара до развлекательного, в то время, как театр знаменит глубокими драматическими работами и мощными постановками.

Ранее стало известно, что Мария Тихонова станет главным режиссером Театра-Театра. Решение приняли по итогам конкурса на должность художественного руководителя. В театре сообщили, что ни одна из представленных кандидатами программ развития не прозвучала достаточно убедительно, масштабно и амбициозно. Поэтому было решено никого не приглашать на должность худрука и в перспективе упразднить ее. В итоге Тихонову пригласили на альтернативную должность главного режиссера с акцентом на управление большой сценой.