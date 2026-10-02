В Иркутской области выявили почти 200 контактных после смерти женщины от инфекции

В Иркутской области выявили не менее 197 человек, которые могли контактировать с женщиной, умершей от опасной инфекции. Об этом рассказал источник, близкий к "Известиям".

Из этих людей 189 уже разместили в больницах для наблюдения и профилактики. Сейчас 114 человек лежат в одной больнице, 63 - в другой, а 12 человек - в противочумном институте. Еще восемь человек из списка пока не госпитализировали.

У некоторых из тех, кто под наблюдением, есть симптомы, но врачи подчеркивают: людей положили в стационар в целях профилактики. Пока никто не делает выводов о том, заразились ли они.

Медики также планируют госпитализировать тех, кто контактировал с уже помещенными под наблюдение людьми - так называемые контакты второго круга.