03 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мать с дочерью и их знакомых из Серова будут судить за убийство женщины в 1999 году

Четверо жителей Серова предстанут перед судом по обвинению в убийстве женщины в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Поводом для преступления, считает следствие, послужила месть за убитого родственника.

Убийство было организовано с июня по сентябрь 1999 года. По версии следствия, мать с дочерью были уверены, что местная жительница убила их близкого родственника, а потому обратились за помощью к своему знакомому, который сам испытывал неприязненное отношение к будущей жертве. Он же нашел исполнителя в лице своего друга, который за деньги согласился совершить убийство. Речь шла о сумме в 15 тыс. рублей, часть из которых знакомый семьи планировал оставить себе.

Получив фотографию жертвы, исполнитель выследил ее, завел с ней случайное знакомство и пригласил в свою квартиру. Там он не менее трех раз ударил женщину по затылку гантелей весом 4 кг., а после стал душить подушкой, пока та не перестала подавать признаки жизни. Затем он пригласил своего друга, чтобы тот убедился в успешном исполнении заказа и помог спрятать тело.

Мужчины сфотографировали труп погибшей, передали фотографии заказчицам, вынесли труп из квартиры и на машине вывезли его на территорию шлакового отвала металлургического завода. Там они привязали к телу фрагмент железобетонной плиты и столкнули в затопленный котлован, после чего скрылись с места преступления.

Обстоятельства вскрылись спустя почти 27 лет. Мать с дочерью обвиняются по ч. 3 ст. 33, пп. "з", л" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Организация убийства по найму, по мотивам личной мести", один из мужчин - по чч. 4, 5 ст. 33, пп. "з", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Подстрекательство и пособничество в убийстве по найму, по мотивам личной мести", а второй - по пп. "з", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство по найму, по мотивам личной мести".

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: Серов, мать, дочь, убийство, суд


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