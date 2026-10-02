В Магнитогорске назвали победителей IV Всероссийского детского экологического форума

В Магнитогорске подвели итоги IV Всероссийского детского экологического форума. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в этом году в онлайн-отборе приняли участие команды из 89 регионов России. В финал вышли порядка тысячи школьников из 51 региона страны.

Победителями конкурса на лучшие экологические проекты среди учеников стали ребята из Красноярского края. Они представили проект по вторичному использованию отходов.

Победителями в номинации "Лучший субботник" названы школьники из Московской области. А проект из Ленинградской области выиграл в разделе, посвящённом сохранению биоразнообразия водных объектов.

Финальный день форума начался с торжественной церемонии открытия на арене "Металлург". Ребята пронесли флаги своих регионов, всем участникам передали приветствие от Владимира Путина. В нём глава государства отметил, что в форуме участвуют одарённые и целеустремлённые школьники со всей страны, и это отличная возможность проявить свои знания и компетенции, внести практический вклад в экологическое благополучие родных регионов.

Одной из ключевых содержательных площадок форума стала пленарная сессия "Кадры для экологического будущего России". В открытом диалоге со школьниками приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Модератором сессии выступила директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалёва. Участники обсудили востребованность экологических компетенций и подготовку специалистов для экологической отрасли, развитие экономики замкнутого цикла и внедрение современных технологий.

Одним из партнёров форума вот уже четвёртый год выступает Русская медная компания. Сотрудники управления экологической безопасности РМК участвуют в качестве экспертов в сессиях форума и дают практические советы для реализации проектов.

"На форуме я оценивала презентации региональных командных экологических проектов в секции "Чистая вода". Радует, что с каждым годом проекты всё более интересные и проработанные, имеющие практическое направление по решению вопросов защиты окружающей среды. Интересно было увидеть настоящих роботов по очистке поверхности водоёмов от плавающих бытовых отходов и роботов, осуществляющих мониторинг качества воды. Ребята сами их смоделировали, собрали из деталей, напечатанных на 3D-принтере. По горящим глазам школьников видно, что они погружены в проблематику очистки водоёмов и рек в своих регионах, вместе ищут решения, придумывают, реализуют и смотрят в будущее только с оптимизмом", - отметила заместитель начальника управления экологической безопасности РМК Евгения Иванкина.

Все проекты, прошедшие во второй этап форума, получат финансовую поддержку. Это позволит командам продолжить работу над инициативами и перейти от конкурсной защиты к их практической реализации в регионах.