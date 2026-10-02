В Магнитогорске назвали победителей IV Всероссийского детского экологического форума

03 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Челябинская область В России
Фото: пресс-служба фонда &quot;Компас&quot;

В Магнитогорске назвали победителей IV Всероссийского детского экологического форума

В Магнитогорске подвели итоги IV Всероссийского детского экологического форума. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в этом году в онлайн-отборе приняли участие команды из 89 регионов России. В финал вышли порядка тысячи школьников из 51 региона страны.

Победителями конкурса на лучшие экологические проекты среди учеников стали ребята из Красноярского края. Они представили проект по вторичному использованию отходов.

Победителями в номинации "Лучший субботник" названы школьники из Московской области. А проект из Ленинградской области выиграл в разделе, посвящённом сохранению биоразнообразия водных объектов.

(2026)|Фото: пресс-служба фонда "Компас"

Финальный день форума начался с торжественной церемонии открытия на арене "Металлург". Ребята пронесли флаги своих регионов, всем участникам передали приветствие от Владимира Путина. В нём глава государства отметил, что в форуме участвуют одарённые и целеустремлённые школьники со всей страны, и это отличная возможность проявить свои знания и компетенции, внести практический вклад в экологическое благополучие родных регионов.

(2026)|Фото: пресс-служба фонда "Компас"

Одной из ключевых содержательных площадок форума стала пленарная сессия "Кадры для экологического будущего России". В открытом диалоге со школьниками приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Модератором сессии выступила директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалёва. Участники обсудили востребованность экологических компетенций и подготовку специалистов для экологической отрасли, развитие экономики замкнутого цикла и внедрение современных технологий.

(2026)|Фото: пресс-служба фонда "Компас"

Одним из партнёров форума вот уже четвёртый год выступает Русская медная компания. Сотрудники управления экологической безопасности РМК участвуют в качестве экспертов в сессиях форума и дают практические советы для реализации проектов.

(2026)|Фото: пресс-служба фонда "Компас"

"На форуме я оценивала презентации региональных командных экологических проектов в секции "Чистая вода". Радует, что с каждым годом проекты всё более интересные и проработанные, имеющие практическое направление по решению вопросов защиты окружающей среды. Интересно было увидеть настоящих роботов по очистке поверхности водоёмов от плавающих бытовых отходов и роботов, осуществляющих мониторинг качества воды. Ребята сами их смоделировали, собрали из деталей, напечатанных на 3D-принтере. По горящим глазам школьников видно, что они погружены в проблематику очистки водоёмов и рек в своих регионах, вместе ищут решения, придумывают, реализуют и смотрят в будущее только с оптимизмом", - отметила заместитель начальника управления экологической безопасности РМК Евгения Иванкина.

(2026)|Фото: пресс-служба фонда "Компас"

Все проекты, прошедшие во второй этап форума, получат финансовую поддержку. Это позволит командам продолжить работу над инициативами и перейти от конкурсной защиты к их практической реализации в регионах.

Теги: форум, экология, РМК, победители, Магнитогорск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети