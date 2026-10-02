"Уралвагонзавод" попал под антироссийские санкции Японии

Власти Японии ввели санкции против России. На этот раз в них попали компании и организации, физлица, и впервые – суда, которые, по мнению Токио, связаны с Россией.

В список, в частности, вошли гендиректор "ВНИИР-прогресс" Владислав Костин, замглавы Ростеха Дмитрий Леликов, топ-менеджер Ростеха Василий Бровко, "Военторг", "ВНИИР-Прогресс", "Алабуга Девелопмент", "Алабуга Машинери", "Уралвагонзавод".

Ограничительные меры также затронули шесть человек, 28 компаний и организаций. В антироссийские санкционные списки включены четыре компании из Турции и ОАЭ. Впервые ограничительные меры ввели в отношении 35 судов, которые могут, по мнению Токио, быть связаны с Россией, пишет ТАСС.