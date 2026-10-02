В Прикамье неизвестные осквернили могилу бойца СВО: разорвали флаги, сломали надгробие

В Углеуральском Пермского края неизвестные повредили могилу участника СВО, кавалера Ордена Мужества. Вандалы разбили надгробие и разорвали установленные на месте флаги. О случившемся в социальных сетях рассказала дочь погибшего военнослужащего, передает корреспондент Накануне.RU.

По факту произошедшего в Пермском крае возбуждено уголовное дело. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

В ситуацию вмешался глава СКР России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить по уголовному делу об осквернении места захоронения участника СВО в Губахинском м.о. Пермского края

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.