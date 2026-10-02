В Европе газ подорожал на 140%

Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе высказалась о стоимости в Старом свете газа и дизельного топлива.

"С февраля мы очень пристально следим за ситуацией с помощью нашей (экспертной) координационной группы по газу и координационной группы по нефти. С этого момента цены на газ выросли на 140%, цены на дизель удвоились", - цитируют "Известия" Пинью.

Ранее в Германии стало больше случаев, когда водители заправляют автомобили и уезжают, не расплатившись. Это случается потому, что цены на бензин резко выросли.