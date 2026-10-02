Губернатор ЯНАО вручил награды пожарным, защищавшим регион от природных пожаров

В Новом Уренгое прошла церемония награждения северян, участвовавших в ликвидации природных пожаров на Ямале. Благодарности губернатора получили 18 человек - спасатели "Ямалспаса", сотрудники МЧС и противопожарной службы ЯНАО, пилоты АК "Ямал", работники нефтегазовых предприятий и добровольцы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

"Минувший сезон стал одним из самых сложных для Ямала по лесопожарной обстановке: рекордными были и количество возгораний, и площади, пройденные огнем. Благодаря вашей слаженной работе удалось главное - защитить ямальцев, населенные пункты и объекты экономики. Отдельные слова признательности - коллегам из других регионов, которые пришли Ямалу на помощь", - сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Пожароопасный сезон действовал с 20 мая по 30 сентября, первый пожар зарегистрировали 18 мая. За этот период произошло более тысячи возгораний - исторический максимум за все сезоны на Ямале. В тушении участвовали более 1500 человек из разных ведомств, в пиковые периоды - до 1450 человек в сутки. На помощь прибыли пожарные из Тюменской, Свердловской, Архангельской, Мурманской, Пермской, Иркутской областей, ХМАО, Коми, Карелии, Марий Эл и Бурятии.

Ключевую роль сыграли вертолеты АК "Ямал": часть бортов с водосливными устройствами сбрасывала воду, остальные вели авиапатрулирование и доставляли людей и грузы к удаленным очагам. Региональный режим ЧС в лесах вводился с 23 июня по 16 июля и с 28 июля по 9 сентября. Перехода огня на населенные пункты и объекты экономики не допущено.