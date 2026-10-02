Новак: Инфляция с начала года составила 6,26%

Вице-премьер Александр Новак выступил на заседании Совета Федерации по экономической политике.

Он отметил, что в 2023-24 гг. экономика росла высокими темпами – на 4,3–4,9%, после чего перешла к более умеренной динамике. За семь месяцев 2026 г. рост составил 0,6% к соответствующему периоду прошлого года, в августе ВВП увеличился на 0,8%.

Машиностроительный комплекс с начала года вырос на 6%, транспортное машиностроение – на 18,6%, фармацевтика – на 11,5%. Одним из драйверов экономики остаётся также потребительский спрос – 4,5%. Безработица продолжает держаться на исторически минимальном уровне в 2,2%. Инфляция с начала года на конец сентября составила 6,26%.

Предполагается увеличение ВВП в 2027 г. на 1,4% с постепенным выходом к 2029 г. на 2,4%. За указанный период ожидается рост экономики в 6,4% с учётом различных рисков. В 2026 г. зарегистрировано 6,7 млн предприятий малого и среднего предпринимательства, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Правительства России.