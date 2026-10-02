"Ростелеком" провел для пенсионеров Екатеринбурга урок кибербезопасности

Специалисты "Ростелекома" провели для пожилых жителей Екатеринбурга урок кибербезопасности и рассказали, как не попасться на уловки мошенников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, аналогичные занятия прошли ко Дню пожилого человека во всех регионах Урала.

Лекцию провели в центре общения отделения Социального фонда России по Свердловской области. Чтобы упростить понимание темы, "педагоги" не использовали сложную терминологию, приводили примеры и разбирали типичные интернет-ловушки. Самые популярные из них схемы "звонок от члена семьи, попавшего в аварию", "просьба снять деньги и перевести на "безопасные" счета", "обещание увеличить трудовой стаж и пересчитать пенсию" от якобы сотрудников пенсионного органа.

"Проведение таких уроков — вклад в безопасность людей старшего поколения. В современном мире, где все больше услуг переходит в цифровой формат, умение грамотно и осторожно пользоваться интернетом становится необходимостью. Наша задача — не ограждать людей от цифрового пространства, а помогать им уверенно жить в нем. Совместный урок кибербезопасности с "Ростелекомом" как раз об этом: инструментах распознавания угроз. Это и есть настоящая социальная поддержка — через знания и навыки", — отметила управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц.

Отдельное внимание было уделено классическим ошибкам в Сети: автосохранению реквизитов карт в браузере, ненадежным паролям и привычке кликать на "всплывающие" новости. Сотрудники провайдера объяснили, как отличить поддельный сайт и чем оборачивается переход по ссылкам из СМС. Они также подчеркнули, что злоумышленники давят на эмоции своих жертв, заставляя тех действовать "на автомате".

Первая часть лекции состояла из теории, а во второй пенсионеры поделились собственным опытом общения с мошенниками.

"Мне кажется, что я пока не успеваю за современными технологиями: приходят сообщения, звонки.... Именно на этом мошенники и ловят пенсионеров — играют на нашей растерянности. Хорошо, что есть такие уроки: здесь спокойно все объяснили, и теперь я знаю больше о схемах, которыми пользуются злоумышленники. Главное правило, которое я запомнила: если торопят с ответом — остановись и подумай", — рассказала екатеринбурженка Наталия Никулина.

Исследование "Ростелекома" показывает, что граждане 55+ стали сознательнее подходить к вопросам цифровой безопасности. Они активно используют базовые сервисы защиты провайдера — от блокировки спам‑звонков до фильтров контента.

"Для зрелой аудитории на первый план выходит не автоматизация, а понятный, управляемый уровень защиты — с возможностью влиять на настройки и получать оперативную поддержку. Мы видим высокий запрос на сервисы, которые закрывают самые острые риски: 39 % наших абонентов по всей стране пользуются услугой, помогающей отслеживать изменения в Бюро кредитных историй, и 47 % — опцией, распознающей утечку данных с сайтов. Именно на этих приоритетах мы и дальше будем фокусироваться при развитии линейки протекционных решений, чтобы каждый клиент чувствовал, что его финансы и личные данные под надежной защитой", — отметила директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком" Евгения Варняга.

После урока екатеринбуржцы получили учебники "Азбука интернета: основы работы на смартфоне", разработанные "Ростелекомом" совместно с Социальным фондом России. В книге подробно описаны особенности использования цифровых устройств, электронной почты и мобильных приложений. Читатели могут узнать о способах хранения фото, видеофайлов, возможностях оплаты товаров и услуг через интернет, а также изучить правила безопасности при проведении онлайн-платежей.