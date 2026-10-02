Бородай: Талантливая молодежь уезжает за границу, это большая проблема

Депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о проблеме "утечки мозгов" из России.

По его мнению, государство должно принять решительные меры, чтобы остановить этот процесс. Но этому мешает "тупая бюрократия". Он считает, что российская система выявления талантливых детей и подростков работает эффективно, только плоды этого пожинают другие страны. Если раньше это были страны Запада, то сегодня вектор сместился в сторону Востока. Ведущие научные центры Китая, Южной Кореи и других стран активно привлекают российских школьников и студентов, предлагая им лучшие условия. В результате многие перспективные кадры покидают страну еще до получения диплома или сразу после начала обучения в вузе и назад вряд ли вернутся.

Ранее председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков сообщил, что опрос среди молодых ученых, уехавших за границу, показал: они не понимали, для чего они занимались в России наукой, какие перед ними стояли задачи и кому это было нужно. Также эксперты говорят о проблеме неприлично низких зарплат в науке.