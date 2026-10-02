Суд отменил домашний арест бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Домашний арест бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отменен. Такое решение вынес суд в Петербурге.

Читайте также: Прокуратура продолжает разбирать империю Бикова и Боброва по кирпичикам

Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Изначально бывший свердловский вице-губернатор находился в СИЗО Челябинска. В конце 2025 года суд изменил меру пресечения на более мягкую – домашний арест. Чемезов находился под ним до середины августа нынешнего года, после чего срок был вновь продлен. Это решение было обжаловано.

В итоге дело дошло до Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Как сообщается в электронной картотеке суда, 1 октября был рассмотрен материал о продлении срока домашнего ареста Олега Чемезова.

"Определение (постановление) отменено", - говорится в картотеке.

Суд смягчил меру пресечения до запрета определенных действий.

Ранее суд выпустил из СИЗО под домашний арест других фигурантов громкого дела – совладельца "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных.