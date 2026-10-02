06 Октября 2026
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Общество Свердловская область Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Суд отменил домашний арест бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Домашний арест бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отменен. Такое решение вынес суд в Петербурге.
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Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Изначально бывший свердловский вице-губернатор находился в СИЗО Челябинска. В конце 2025 года суд изменил меру пресечения на более мягкую – домашний арест. Чемезов находился под ним до середины августа нынешнего года, после чего срок был вновь продлен. Это решение было обжаловано.

В итоге дело дошло до Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Как сообщается в электронной картотеке суда, 1 октября был рассмотрен материал о продлении срока домашнего ареста Олега Чемезова.

"Определение (постановление) отменено", - говорится в картотеке.

Суд смягчил меру пресечения до запрета определенных действий.

Ранее суд выпустил из СИЗО под домашний арест других фигурантов громкого дела – совладельца "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных.

Теги: Чемезов, домашний арест, суд, Петербург


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