Протесты школьников во Франции: погромы и массовые задержания

Во Франции продолжаются протесты старшеклассников: ребята требуют улучшить условия обучения, добавить учителей и выделить школам больше средств. К акциям подключились студенты. Протестующие блокируют школы, устраивают поджоги и сталкиваются с полицией, пишет РБК.

2 октября не работали свыше 400 школ. Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что участники ломали системы пожарной безопасности и нападали на сотрудников, а само движение, по его словам, контролируют криминальные группы. Всего из‑за протестов прервана работа 1207 школ, более ста зданий серьезно повреждены. Власти рекомендуют переходить на дистанционное обучение.

Учащиеся жалуются на жесткие действия полиции, в том числе на применение слезоточивого газа - его распылили, например, в школе в Бресте. Министр юстиции призвал привлекать родителей к ответственности за ущерб, а министр образования попросил не пускать детей в места столкновений.

С начала акций травмы получили около 170 учащихся и 65 сотрудников школ (в том числе 40 директоров). Власти настаивают, что самые агрессивные участники — посторонние люди: директора говорят, что видят перед собой не своих учеников.

Правительство связывает протесты с партией "Непокоренная Франция" (LFI), ее представитель отверг обвинения. Только 1 октября задержали 1949 человек, пострадали 305 полицейских; утром 2 октября - еще 600 участников. В Париже запретили митинговать рядом с 13 школами.

Затронуты и вузы: заблокированы не менее 30 университетов, 2 октября закрыты десять из них. Ущерб оценивают в 25-30 млн евро (здания, территории, машины). В регионе Овернь‑Рона‑Альпы не работают 93 школы из 300.

Протесты идут на фоне предстоящих президентских выборов 18 апреля 2027 года.